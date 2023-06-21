Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! İstenen cezalar belli oldu

DHA'nın haberine göre olay, 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet A.'yı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat D. (41) ile nişanlısı Sara D. (24) ve arkadaşları Tuğba D. (22) için savcı, 32 yıl 6'şar ay hapis cezası istedi.

Sanıklardan Murat D.

Murat D., bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet A. ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuğba D. de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet A., burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet A., kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat D.'nin başka bir eski sevgilisi Merve K.'ye de işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet A.'ya yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.