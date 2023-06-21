Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! İstenen cezalar belli oldu

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Rezidansta işkence için savcı 3 sanığa, 32 yıl 6'şar ay hapis cezası istedi

Konya'da rezidanstaki işkence davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda eski sevgilisi Demet A.'yı kaçırıp işkence eden 3 sanık hakkında 32'şer yıla kadar hapis istendi

Giriş: 21.06.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da rezidansta kadına işkence skandalında son dakika gelişmesi! 3 sanığa 32'şer yıl ceza.... - Haberler
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DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet A.'yı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat D. (41) ile nişanlısı Sara D. (24) ve arkadaşları Tuğba D. (22) için savcı, 32 yıl 6'şar ay hapis cezası istedi.

DHA'nın haberine göre olay, 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi.

Sanıklardan Murat D.
Sanıklardan Murat D.

Murat D., bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet A. ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuğba D. de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet A., burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet A., kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat D.'nin başka bir eski sevgilisi Merve K.'ye de işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet A.'ya yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

Sanıklardan Tuğba D.
Sanıklardan Tuğba D.

İDDİANAMEDE 3 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet A.'ya işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

3 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti 3'üncü duruşmada delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, 3 kişinin tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi. Sanıklar 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Demet A., avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu ile sanıkların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada 'birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6´şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için ayrı ayrı 32 yıl 6´şar ay hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları ve kararını vermek için duruşmayı erteledi.

Sanıklardan Sara D.
Sanıklardan Sara D.

SANIKLARA DİĞER İŞKENCE DAVASINDAN HAPİS CEZASI

Sanıklar, Merve K.'ye yönelik eyleminden dolayı yargılandığı davada ise hapis cezası aldı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve K. şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan'da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

Rezidansta işkence g&ouml;ren Demet A.
Rezidansta işkence gören Demet A.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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