Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Galatasaray'da son dakika | İki transfer bitmek üzere! - Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray transferde gaza bastı! Futbol direktörü Cenk Ergün ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un İspanya ile İtalya'ya giderek temaslarda bulunacağı, 6 ve 10 numara transferlerinde sona yaklaştığı öğrenildi! Diğer yandan Marcao için İstanbul'a gelen Sevillanın teklif yükselteceği, Sacha Boey'e de Fransa'dan teklif geldiği belirtildi! İşte Galatasaray'da son dakika gelişmeleri ve transfer haberleri

06.07.2022 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gündem transfer... Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladıktan sonra sessizliğe gömülen sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek ve yönetimin kasa kolaylığı için somut adımlar attıktan sonra transferde gaza basması bekleniyor. 

  • MARCAO İÇİN KRİTİK ZİRVE

    Kasa kolaylığının yanı sıra gidecek oyuncuların da çok önemli olduğu sarı-kırmızılılar, Marcao için Sevilla ile masaya oturacak.

  • Geçen günlerde Türkiye'ye gelen İspanyol ekibi, Marcao ile 5 yıllık anlaşma sağlasa da Galatasaray'ın istediği 15 milyon Euro'luk rakama çıkmamış ve 11 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli teklif etmişti.

  • Sarı-kırmızılılar 15 milyon Euro'nun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini bildirse de İspanyol ekibi bugün için bir randevu daha aldı ve teklifini yükseltmeye karar verdi.

  • Marcao için istekli olsa da listesindeki tek oyuncu olmadığını bildiren İspanyol yetkililer, Galatasaray'a 14 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların da oyuncunun önünü açmak adına bu rakamı kabul etmeyi düşündüğü belirtiliyor. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.