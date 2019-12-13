13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Davutoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Bugün partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlığın ve milletimizin kritik süreçten geçtiği bu süreçte, Ankara'da tarihin ve milletimizin huzurundayız. Bütün baskılara ve korku atmosferine rağmen omuz omuza vererek, ülkemize demokratik ve müreffek ufku çizmek için bir araya geldik.
3 nesil olarak buradayız. 27 Mayıs'ı çocuk olarak yaşayanlar var, 12 Eylül'ü aynı koğuşta geçirenlerimiz de var. O karanlık günlerde gözünü açanlar da var, gün sayanlar da var. Özgürlükler açısından 28 Şubat'ın dondurucu soğunda doğan da var, sınavdan sınava girenler de var. 15 Temmuz'da hainlere karşı omuz omuza veren kahramanlar da var. Farklı yaşlara, farklı inançlara mensup bu aziz toprakları vatan bilen bir topluluğuz. Hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız.
3 nesil olarak çok acılar yaşadık, ama geçmişe değil geleceğe ayarlıyız. Ortak bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Yeni şeyleri ancak geçmişten ilham alanlar inşa edebilirler. Yeni şeyleri korkulardan ve tabulardan kurtulanlar söyleyebilirler. Susmaya değil, konuşmaya; bağırmaya değil sakince hitap etmeye; surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün bizi birleştiren ilkeleri konuşma günüdür. Temel ilkelerimizi paylaşmak ve ahitleşmek istiyoruz.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yürürken, geleneksel değerlerin yeniden keşfedildiği kritik bir tarihi eşikte kapsayıcı bir yenilenme ihtiyacına cevap vermek için yola çıkıyoruz. Geleneğe saygılı, vatandaşlık hukuku ve milli egemenlik konusunda modern ve çağdaş küresel bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Geleneğe saygılı özgürlükçülüktür ana felsefemiz.
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