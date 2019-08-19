SON DAKİKA!

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu. Recep Baştuğ, son olarak Ciner Grubu Şirketleri Finansman ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Fuat Erbil'in ayrılışının ardından ise bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Bankamız Yönetim Kurulu 19.08.2019 tarihli kararında Sayın Ali Fuat Erbil'in Genel Müdürlük görevinden emeklilik talebi ile ilettiği istifa dilekçesi kabul edilmiştir. Sayın Erbil'in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben Sayın Baştuğ'un 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile söz konusu görevleri devralması planlanmaktadır" denildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Recep Baştuğ “Uzun yıllar görev aldığım, hem kişisel hem de profesyonel anlamda kariyerime önemli katkılar sunan Garanti BBVA’ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum. Aynı zamanda Fuat Erbil’in görevi süresince imza attığı başarılı çalışmaları sürdürme fırsatı bulacağım için çok mutluyum” dedi.

ERBİL: YENİ BİR YOLA GİRİYORUM

Dört yılı genel müdürlük olmak üzere bankadaki 20 yıllık başarılı kariyerinin ardından emekli olacak Fuat Erbil ise konuyla ilgili olarak “Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan ve kapsamlı kariyerimin ardından yeni bir yola girerken, Garanti BBVA’ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim de yürekten inandığım, müşteri odaklılık ve dijitalleşme alanında farklılaşma vizyonuyla çağın olanaklarını ülkeme sunmayı hedefleyen Garanti BBVA'nın topluma ve Türkiye ekonomisine sunduğu katkılardan ötürü gurur duyuyorum" dedi.

Ali Fuat Erbil emeklilik talebi ile Garanti BBVA genel müdürlüğü görevinden istifa etti. BBVA Grup CEO'su Onur Genç de, "Fuat Erbil ve Recep Baştuğ, Garanti BBVA'yı ülkenin en büyük ve en beğenilen finansal kurumlarından biri haline getiren yetkin insan kaynağını en iyi şekilde temsil ediyorlar. Fuat Erbil'e Garanti BBVA CEO'su olarak sunduğu katkılarından ötürü teşekkür ediyor, Recep Baştuğ'a ise yeni görevinde başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

RECEP BAŞTUĞ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda göreve başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004 -2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 1 Ocak 2013 itibarıyla Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Baştuğ Garanti Bankası'nda bu görevi 2018 yılına kadar sürdürdü. Sonrasında Ciner Grubu'na transfer olan Recep Baştuğ, Ciner Grubu Şirketleri Finansman ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Baştuğ, 1 Eylül itibariyle gerekli yasal izinlerin alınmasından sonra Garanti BBVA genel müdürlüğü görevini üstlenecek.