Galeria Sitesi soruşturmasında müteahhidin ifadesi ortaya çıktı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Diyarbakır´da 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi´nin dün tutuklanan müteahhidi Sedat Eser ifadesinde, o dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını belirterek, "Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde, inşaatta herhangi bir durum olduğu söylenmedi. 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi" dedi.

DHA'nın haberine göre Diyarbakır´da, 1´i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.