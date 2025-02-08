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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray özel formasını tanıttı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray özel formasını tanıttı

        Galatasaray futbol takımları için özel forma hazırlandı. 'İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar' sloganıyla tanıtılan özel forma, siyah zemin üzerine işlenen ikonik aslan detayıyla dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 13:14 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:16
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        Galatasaray futbol takımları için özel forma hazırlandı...

        "İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar" sloganıyla tanıtılan ve Puma'nın tasarladığı özel forma, siyah zemin üzerine işlenen ikonik aslan detayıyla dikkat çekiyor.

        Sezonun geri kalanında bazı maçlarda giyilecek olan formanın tanıtım filminde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora yer aldı.

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