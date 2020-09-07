Galatasaray uzun süredir uğraş verilen orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılılar paylaşımında transfer duyurusunun geleceğini belirtirken taraftarı heyecanlandıran o isim de belli oldu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, Stoke City'nin 24 yaşındaki futbolcusu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

24 yaşındaki futbolcunun transferinin 19.05'te Galatasaray'ın resmi mobil uygulaması üzerinden duyurması bekleniyor.