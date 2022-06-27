HRUSTİC

Galatasaray'da orta saha arayışı devam ediyor. Bu konu ile ilgili İngiliz basından ilginç bir iddia geldi. SkySport’a göre; orta sahasını güçlendirmek isteyen Augsburg’un listesinde Roma’dan Amadou Diawara ve Frankfurt’tan Ajdin Hrustic bulunuyor. Aynı zamanda Ajdin Hrustic’le AEK Atina ve Galatasaray’ın da ilgilendiği belirtildi.