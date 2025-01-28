Nelsson'da planlar değişti
Galatasaray'ın Victor Nelsson konusundaki tavrı değişti. Sarı-kırmızılı kulüp satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirecek.
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Galatasaray’ın Victor Nelsson konusunda fikri değişti.
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Danimarkalı savunmacı kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.
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Oynayabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Nelsson, Galatasaray yönetimine ayrılmak istediğini iletti.
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Anderlecht, Nelsson için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmıştı.
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Belçika ekibi, Danimarka savunmacı için toplamda 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
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Oyuncu için çift taneli bonservis bedeli bekleyen Galatasaray ise teklifin revize edilmesini istedi.
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Anderlecht’in yeni bir teklif yapmaması ve Nelsson için 10 milyon euro’luk teklif gelmemesi üzerine Galatasaray yol haritasını değiştirdi.
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Daha önce 21 yaş altı olması nedeniyle kiralama kontenjanından muaf olan Baran Aksaka Bulgaristan’dan geri döndü.
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Sarı-kırmızılı kulüp Nelsson’un satın alma opsiyonuyla kiralanması için kiralık kontenjanında yer açtı.
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Nelsson’un temsilcisi, Danimarkalı futbolcu için Avrupa kulüpleri ile görüşme halinde.
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Galatasaray Nelsson için gelecek satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini değerlendirmeye alacak.