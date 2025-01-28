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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Nelsson’da planlar değişti - Galatasaray Haberleri

        Nelsson'da planlar değişti

        Galatasaray'ın Victor Nelsson konusundaki tavrı değişti. Sarı-kırmızılı kulüp satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirecek.

        Giriş: 28.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:41
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        • 1

          Galatasaray’ın Victor Nelsson konusunda fikri değişti.

        • 2

          Danimarkalı savunmacı kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.

        • 3

          Oynayabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Nelsson, Galatasaray yönetimine ayrılmak istediğini iletti.

        • 4

          Anderlecht, Nelsson için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmıştı.

        • 5

          Belçika ekibi, Danimarka savunmacı için toplamda 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

        • 6

          Oyuncu için çift taneli bonservis bedeli bekleyen Galatasaray ise teklifin revize edilmesini istedi.

        • 7

          Anderlecht’in yeni bir teklif yapmaması ve Nelsson için 10 milyon euro’luk teklif gelmemesi üzerine Galatasaray yol haritasını değiştirdi.

        • 8

          Daha önce 21 yaş altı olması nedeniyle kiralama kontenjanından muaf olan Baran Aksaka Bulgaristan’dan geri döndü.

        • 9

          Sarı-kırmızılı kulüp Nelsson’un satın alma opsiyonuyla kiralanması için kiralık kontenjanında yer açtı.

        • 10

          Nelsson’un temsilcisi, Danimarkalı futbolcu için Avrupa kulüpleri ile görüşme halinde.

        • 11

          Galatasaray Nelsson için gelecek satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini değerlendirmeye alacak.

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