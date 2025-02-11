Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihini açıkladı.

Dev derbi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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Federasyondan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşte 25, 26 ve 27. haftanın programı:

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.



Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3.… pic.twitter.com/35hsleJtpc — Trendyol Süper Lig (@superlig) February 11, 2025