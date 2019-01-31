31 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Diagne için Kasımpaşa Kulübüne 10 milyon Euro ödeneceği belirtildi.
Oyuncuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 1 milyon 150 bin avro, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 2 milyon 350 biner avro, kalan iki sezonu için ise 2 milyon 400 biner Euro ödeneceği kaydedildi.
Sarı-kırmızıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti"
Diagne, Galatasaray'da 91 numaralı formayı giyecek.
— Habertürk Spor (@HTSpor) January 31, 2019
Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gole imza atan Diagne, Süper Lig'de son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu olmuştu. Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde ise 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.
Attığı gollerin ardından maske takarak yaptığı sevinçle "King Kong" karakterini taklit ettiğini dile getiren Diagne, Süper Lig kariyerinde 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.
Diagne, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de Göztepe dışındaki tüm takımlara gol atmayı başardı.
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