Galatasaray'da Serdar Aziz'le yollar ayrılıyor. Sivasspor maçında oynamayan ve ertesi gün eşiyle Maldivler'e giden Serdar Aziz, kulüp tarafından gözden çıkarılmıştı. Af için Fatih Terim'den randevu alan oyuncu, bugün hocayla görüştü. Fatih Terim, Serdar Aziz'e kendisini takımda istemediğini ve kulüp bulması gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam disiplinsizliğe taviz vermedi.

Serdar Aziz'in kısa süre içinde Galatasaray'la yollarının ayrılması bekleniyor.

DHA'da yer alan habere göre takım arkadaşlarına veda etmek üzere tesislere gelen milli futbolcu, sezonun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti.