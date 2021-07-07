Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da dört bir koldan sürüyor. Kadrosunu Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le güçlendiren Galatasaray, iç transferde de Arda Turan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram gibi isimlerle nikah tazeledi. Fatih Terim, transferlerin ön elemeden önce bitirilmesini isterken sarı-kırmızılılar Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Genç futbolcunun KAP bildirimini bugün yapacak olan sarı-kırmızılı idareciler, PSV maçına sayılı günler kala transferlerin diğer transferleri de en kısa süre içerisinde noktalamak istiyor. Dış transferde yoğun bir mesaide olan yetkililerin Barış Alper Yılmaz dışında bir transferi daha bitirmek için çabaladığı öğrenildi.

TÜM ÇABALAR GEDSON İÇİN

Terim’in liste başına yazdığı Gedson Fernandes için tüm şartları zorlayan Cimbom, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta yıldızlaşan Rachid Ghezzal’ın yanı sıra Aliou Dieng ve Yacine Adli ile de ilgileniyor. Teknik direktör Fatih Terim’in öncelik verdiği isimlerle sona yaklaşan Sarı-Kırmızılı yönetimin, bugün KAP açıklaması yapacağı öğrenildi.