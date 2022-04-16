Furkan 12 yaşındaydı! Büyük acı!

Son dakika haberler... Kocaeli'nde, Gebze Beylikdağı Şehir Ormanı´nda, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan Şengül, bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Şengül´ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.