Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya ve Çankırı'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Polis, iki ilde belirlenen 17 adrese düzenlediği operasyonda, 2'si kadın 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

AA'da yer alan habere göre zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kadınların, İl Göç İdaresine teslim edildikten sonra sınır dışı edilecekleri öğrenildi.