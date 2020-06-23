Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermesinin ardından, Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mısır ordusunun yıllar önce Yemen'de olduğu gibi Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemiyoruz." ifadeleri yer aldı.
"MISIR İÇİN KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"
AA'da yer alan habere göre Mısır'ın kendisi açısından kötü sonuçlar doğuran 1962'de Yemen'deki Mütevekkili Krallığı'na karşı başlatılan devrimi desteklemesi hatırlatılan açıklamada, Mısır ordusunun Libya'da bir maceraya atılması halinde akıbetinin Yemen'dekine benzer olacağına dikkat çekildi.
"LİBYA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ MISIR İÇİN TEHDİT Mİ?"
Açıklama'da Sisi'ye hitaben ise şu ifadeler kullanıldı: "Mısır'ın Libya'ya müdahalesi için bahane olarak kullanılan ulusal güvenlik sorunu ancak sınırlarının kapatılması ile çözülebilir. Yoksa Libyalıların özgürlüğü ve yönetiminin istikrarı Mısır rejimi için tehlike midir?"
"FİTNEYİ DAHA ÇOK ALEVLENDİRECEK"
Sisi'nin Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandırma çağrısının, "fitneyi daha çok alevlendirerek Libyalıları birbirlerine öldürtmek" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bağımsız ve egemen bir devlet olan Libya'da meşru hükümetin görevinin, tüm Libya toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmek olduğu vurgulandı.
"MISIR 6 YILDIR LİBYA'YA MÜDAHALE EDİYOR"
Açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Sisi'yi açıklamalarından dolayı kutlamasına da tepki gösterildi. Salih'in Mısır'ın müdahale için sahip olmadığı meşruluğu ona vermeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Mısır'ın Libya'ya yönelik güvenlik, siyaset, ekonomik ve sosyal koşulları ağırlaştıran müdahalesi 6 yıldır mevcut" ifadelerine yer verildi.
"MISIR ORDUSUNUN ENERJİSİ TÜKENMİŞTİ"
Mısır Yemen'de Mütevekkili Krallığı'na karşı 26 Eylül 1962 devrimini desteklemişti. Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazanmıştı. Tarihçiler, savaşı Cumhuriyetçilerin kazanmasına rağmen Suudi Arabistan'ın Mütevekkili yanlılarını destekleyerek Mısır ordusunun enerjisini tükettiğini, bunun da Mısır açısından 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın sonucunu etkilediğini belirtiyor.
SİSİ'NİN TEHDİTKÂR AÇIKLAMASI
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 20 Haziran Cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.
Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Sisi, "Sirte ve Cufra, kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" ifadesini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!