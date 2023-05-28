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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur" açıklamasında bulundu

Giriş: 28.05.2023 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur" dedi.

Oktay, Twitter hesabından seçim sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, 'söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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