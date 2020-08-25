İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak. Son olarak 2011'de F1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek. Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık),17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.
— Formula 1 (@F1) August 25, 2020
İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.
TÜRKİYE, HABERTÜRK'TEN ÖĞRENMİŞTİ
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programın 17 Ağustos'taki yayınında Formula 1'in Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu.
INTERCITY'DEN AÇIKLAMA
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.
Yaptığı açıklamada, Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi projesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak, "Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız, Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Intercity İstanbul Park'taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız." ifadelerini kullandı.
Formula 1'in yeniden Türkiye'ye getiriliş sürecine de değinen Ak, "Bu sözleşmeyi Intercity olarak tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1'i tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi çalışmalarını, Intercity İstanbul Park pistinin işletmesini aldıkları 2013 yılından bu yana büyük bir arzu ve titizlikle yürüttüklerini de ifade eden Vural Ak, "Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul'u da dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN YARDIMCISI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden alınan Türkiye Grand Prix'sinin, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacak olmasına ilişkin, "Türkiye bütün organizasyonları yapıyor ve yapmaya devam ediyor." dedi.
Hamza Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada Formula 1 organizasyonunun en son 9 yıl önce Türkiye'de yapıldığını hatırlatarak, "Formula 1 spor camiaları içinde en prestijli organizasyonlardan bir tanesi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başından beri katkısı da büyük, talebi de büyük, buraya yapılan yatırımlar da büyük." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin sportif faaliyet ve organizasyonlar almaya devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Bildiğimiz kadarıyla dünyadaki pistler arasında sporcuların en çok talep ettiği ülke de Türkiye, hem zorluk açısından hem kalite açısından. Biz bunu layıkıyla yapabileceğimizi ve bu kaliteyi de yukarıya taşıyacağımızı biliyoruz. Türkiye sportif faaliyetler ve organizasyonları almaya devam ediyor. Tabi organizasyon koranavirüs tedbirleri kapsamında sıkı olacak. Her ne olursa olsun Türkiye bütün organizasyonları yapıyor ve yapmayı sürdürüyor. Bu anlamda emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz."
Hamza Yerlikaya, organizasyonun ekonomik boyutu konusunda ise "Gelecek bir ekonomik boyut da var. Bunun reklam gelirleri var, seyirci biraz zor olacak gibi ama televizyon, basın gelirleri olacak büyük ihtimalle. Bu anlamda bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Organizasyona dair detaylar zaman içinde açıklanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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