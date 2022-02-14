Fırat Çakıroğlu davasında yeni gelişme: Eski üniversite yöneticilerine açılan davada karar
Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 2015 yılında terör örgütü PKK yandaşı Nurullah Semo tarafından öldürülmesine ilişkin, "görev ve yetkilerini kötüye kullandıkları" öne sürülen dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü, genel sekreteri Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan ile Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemenin eski rektör ile diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki kararı ile ilgili detaylar ve Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun karara ilişkin açıklaması...
Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesine ilişkin, "görev ve yetkilerini kötüye kullandıkları" öne sürülen dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü, genel sekreteri Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan ile Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'in yargılandığı davada karar açıklandı.
EÜ'de 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanırken, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.
İHMAL İDDİALARI ÜZERİNE DAVA AÇILMIŞTI
Yükseköğretim Kurulu, EÜ öğrencisi Çakıroğlu'nun üniversite yerleşkesinde öldürülmesinde ihmali olduğu iddia edilen, aralarında Candeğer Yılmaz'ın da bulunduğu üniversitenin bazı eski yöneticileri hakkında soruşturma izni vermiş ve haklarında "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçundan dava açılmıştı.
TUTUKSUZ SANIKLAR GELMEDİ
İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu katıldı. Bir önceki duruşmada kendisini rahatsız hissettiğini belirterek savunmasını yarıda bırakan Candeğer Yılmaz'ın da aralarında olduğu tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.
Çakıroğlu'nun avukatı, sanıkların cezalandırılmasını ve verilecek kararda indirim uygulanmamasını talep etti. Eski rektör Candeğer Yılmaz'ın avukatı, olayın öngörülemez olduğunu ve emniyetin ihmali bulunduğunu ileri sürdü. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin tedbirsizliği ve sorumluluğu olmadığını iddia etti.
ÇAKIROĞLU'NUN BABASI SALONDAN AYRILDI
Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, sanık Ersin Doğer'in avukatının savunması sırasında söz istedi. Hakimin söz vermemesi üzerine Çakıroğlu, "Dayanamıyorum, çıkmak istiyorum" diyerek duruşma salonundan ayrıldı.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Yargılama sonunda hakim, sanıklar Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile Prof. Dr. Ersin Doğer'in "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçunu değil "görevi ihmal" suçunu işledikleri kanaatine vardığını belirterek, sanıkların bu suçtan 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Cezaları 8 ay 10'ar gün hapis cezasına indiren hakim, cezaların 250'şer gün adli para cezasına çevrilmesini ve cezanın 20 biner lira olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Hakim, ayrıca sanıkların 8 ay 10'ar gün süreyle kamu görevi hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına da hükmetti. Hakim, sanıklar Özkan ve Silkü'nun ise beraatine karar verdi.
BABA ÇAKIROĞLU: KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ
Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Baba Çakıroğlu, şunları kaydetti:
"Oğlumun katlinde kimin eli varsa hiçbir tanesi gece gündüz uyuyamayacak. Bu cezalar içimizi biraz ferahlattı ama daha fazlası olması lazım. Bu tip insanların yöneticilik vasıfları olmasın diye özellikle bu davaları açıyoruz. Fırat'ımız gitti ama başka genç çocuklarımız var aslan gibi onlar böyle insanların çatısı altında olmasınlar. Baştan beri her şey eksik yapılmış. Sanıklar olay gününü konuşuyor ama 3 senelik bir geçmiş var. Fırat'ın okuduğu dönem ve ondan önce de yıllar var. Burası PKK'nın, sol örgütlerin yuvası olmuş zaten. Bu kadın 3 sene ne yapmış? Niye önlem almamış. Örgütlenmesine müsaade etmişler? Buna müsaade ettikleri için cezalarını aldılar. İçimiz ferah."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Fırat Çakıroğlu davasında yeni gelişme!/son-dakika-firat-cakiroglu-davasinda-yeni-gelisme-3344765
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