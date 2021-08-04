Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ettiği B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.

Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi.

TSİ 03.00 başlayan Türkiye-Güney Kore mücadelesi Ariake Arena'da oynandı.

Maça çok iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-17 kazandı.

İlk setteki ritmini ikinci sette sürdüremeyen Ay-yıldızlılar, seti 25-17 kaybetti.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan 3'üncü seti Güney Kore 28-26 kazanarak 2-1 öne geçti.

4'üncü sette rakibine büyük üstünlük kuran Ay-yıldızlılar, seti 25-18 kazandı.

Setlerde 2-2'lik eşitliğin olduğu müthiş maçta final seti nefesleri kesti. Seti 15-13 kazanan Güney Kore adını yarı finale yazdırırken Ay-yıldızlılar Olimpyat Oyunlarına veda etti.

Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan Filenin Sultanları, Tokyo 2020'yi ilk sekizde tamamladı.