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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyon Galatasaray, Florya'da taraftarıyla coştu! - Galatasaray Haberleri

        Şampiyon Galatasaray, Florya'da taraftarıyla coştu!

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Konya'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada şampiyonluğu doyasıya kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 06:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 06:26
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        Florya'da çılgın kutlama!
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        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı İstanbul'a geldi.

        Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek sezonu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı.

        Üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Konya'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a ulaştı.

        Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk ve ekibi ile futbolcular, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

        BAŞKAN ÖZBEK: BU GECE ÇOK MUTLUYUZ

        Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Bu gece çok mutluyuz. Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Bütün taraftarlarıma bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki sene de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum. Çok güzel bir geceydi, iyi bir maç oynadık. Taraftarlarımızı ve Galatasaray'ı sevenleri mutluluğa boğduğumuz için de sevinçliyiz. Şampiyonluğu doya doya kutlasınlar, İstanbul'u sarı-kırmızıya boyasınlar." ifadelerini kullandı.

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        OKAN BURUK: REKORLAR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUK

        Teknik direktör Okan Buruk ise şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 102 puanla şampiyonluğu yaşadık. Çok uzun bir süre emek verdik. Bizim için hem ligde hem Avrupa'da önemli bir seneydi. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz onlar bize çok büyük destek verdi. Oyuncularımız saha içerisinde ellerinden geleni yaptı ve çok önemli bir başarı elde ettik. Rekorlar kırdılar. 17 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Gol kralı Mauro Icardi oldu. Onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Havalimanından coşkuyla ayrılan futbolcular, kendilerini bekleyen otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne hareket etti.

        CİMBOM, ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARIYLA FLORYA'DA KUTLADI

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.

        Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi.

        Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.

        Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.

        Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.

        ICARDI "ALİ KOÇ" YAZILI FORMA GİYDİ

        Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.

        Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

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