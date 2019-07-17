Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Geçen sezon 21 maçta 518 dakika süre alan 25 yaşındaki N'Jie üç gol, iki de asistlik performans sergiledi. Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen Kamerunlu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği üç sezonun ardından Tottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise soluğu Marsilya'da almıştı.