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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri - Resmi açıklama bekleniyor - Emre Mor, Carvalho ve Danilo... FB haberler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Resmi açıklama bekleniyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı-Lacivertliler, Karagümrük'le yaptığı pazarlıklarda sona geldi. 24 yaşındaki futbolcu da ikna edilince operasyon tamamlandı. Artık resmi açıklama bekleniyor. Öte yandan Öte yandan Fenerbahçe ön libero transferini bitirmeye çok yaklaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

27.06.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe kanat bölgesi için Emre Mor temaslarını sürdürüyordu. Karagümrük'le büyük oranda el sıkışan sarı-lacivertliler, Emre Mor'un İstanbul'a gelen menajeriyle de masaya oturdu. 

  • Genç yıldız, sarı-lacivertli formayı giymek istediğini belirtince maddi koşullarda da anlaşma sağlandı. 

  • Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, sarı-lacivertli yöneticilerle orta yolu buldu. Anlaşmanın maddi detayları henüz netlik kazanmazken birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

  • Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu, o dönemde bekleneni verememişti. Emre, Avrupa’da da beklentilerin gerisinde kaldıktan sonra Karagümrük ona şans verdi. 

  • Geçtiğimiz sezon bu şansı çok iyi kullanan Mor, tekrar yükselişe geçti. Bu sayede transferin de gözdesi oldu. Genç futbolcunun transferi, 8+3 yabancı kuralı açısından da faydalı olacak. 

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