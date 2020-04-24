48 yaşındaki genç teknik direktör, "Birçok kulüpten teklif aldım. Başlangıçta reddettim. Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı.