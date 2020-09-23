Vedat Muric'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de bir süredir devam eden santrfor bekleyişi sona eriyor! beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı son paylaşım da bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Bir süre önce gol müziğini taraftarına seçmesi için ankete sunan Fenerbahçe müzikle birlikte uçak emojisi paylaştı. Bu da bir transferin kısa süre içinde açıklanacağı şeklinde yorumlandı.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Mbwana Ally Samatta, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Darüssalam şehrinde dünyaya geldi. 2011 yılında transfer olduğu Demoratik Kongo Cumhuriyeti takımı TP Mazembe'de kendini gösteren golcü oyuncu, CAF Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Afrika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda iki kez finalin eşiğinden dönen Samatta ve takımı, 2014-15 sezonunda nihayet kupaya ulaşmayı başardı.

2015-16 sezonunun ilk yarısında Galatasaraylı Christian Luyindama ile aynı takımda forma giyen yıldız golcü, Ocak 2016'da 800 bin euro bonservis bedeli ile Belçika'nın yolunu tuttu.

Belçika'nın Genk takımıyla önceki sezon 50 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki forvet, sezonu 32 golle tamamladı. Ocak 2020'de 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'nın yolunu Tutan 27 yaşındaki golcü Premier Lig'de 14 maçta 1 gol atabildi.

BİR BAKIŞTA MBWANA SAMATTA

Tam adı: Mbwana Ally Samatta

Doğum tarihi: 23 Aralık 1992

Yaş: 27

Uyruk: Tanzanya

Mevki: Santrfor

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2024

Güncel piyasa değeri: 9,5 milyon Euro

Oynadığı kulüpler: African Lyon, Simba SC, TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa

Milli takım performansı: 51 maç 18 gol