Vedat Muric'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de bir süredir devam eden santrfor bekleyişi sona eriyor! beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı son paylaşım da bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Bir süre önce gol müziğini taraftarına seçmesi için ankete sunan Fenerbahçe müzikle birlikte uçak emojisi paylaştı. Bu da bir transferin kısa süre içinde açıklanacağı şeklinde yorumlandı.
MBWANA SAMATTA KİMDİR?
Mbwana Ally Samatta, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Darüssalam şehrinde dünyaya geldi. 2011 yılında transfer olduğu Demoratik Kongo Cumhuriyeti takımı TP Mazembe'de kendini gösteren golcü oyuncu, CAF Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Afrika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda iki kez finalin eşiğinden dönen Samatta ve takımı, 2014-15 sezonunda nihayet kupaya ulaşmayı başardı.
2015-16 sezonunun ilk yarısında Galatasaraylı Christian Luyindama ile aynı takımda forma giyen yıldız golcü, Ocak 2016'da 800 bin euro bonservis bedeli ile Belçika'nın yolunu tuttu.
Belçika'nın Genk takımıyla önceki sezon 50 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki forvet, sezonu 32 golle tamamladı. Ocak 2020'de 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'nın yolunu Tutan 27 yaşındaki golcü Premier Lig'de 14 maçta 1 gol atabildi.
BİR BAKIŞTA MBWANA SAMATTA
Tam adı: Mbwana Ally Samatta
Doğum tarihi: 23 Aralık 1992
Yaş: 27
Uyruk: Tanzanya
Mevki: Santrfor
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2024
Güncel piyasa değeri: 9,5 milyon Euro
Oynadığı kulüpler: African Lyon, Simba SC, TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa
Milli takım performansı: 51 maç 18 gol
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!