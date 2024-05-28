Doğu Demirkol: Yaz oyunlarımın hepsi Filistin'e gönderilecek
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırısı karşısında tepki gösteren Doğu Demirkol da yaz boyunca oynayacağı oyunların gelirini Filisten'e bağışlayacağını açıkladı
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İsrail, küresel tepkilere rağmen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. Daha önceki saldırılar gibi bu saldırıda dünyada tepkiyle karşılanırken ünlü isimler de sessiz kalmadı.
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Doğu Demirkol da sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla Filistin'de yaşanan dram karşısında sessiz kalmadı.
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Doğu Demirkol, "Bu yaz oynanacak açıkhava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir" ifadelerini kullandı.
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