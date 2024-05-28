Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğu Demirkol: Yaz oyunlarımın hepsi Filistin'e gönderilecek - Magazin haberleri

        Doğu Demirkol: Yaz oyunlarımın hepsi Filistin'e gönderilecek

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırısı karşısında tepki gösteren Doğu Demirkol da yaz boyunca oynayacağı oyunların gelirini Filisten'e bağışlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail, küresel tepkilere rağmen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. Daha önceki saldırılar gibi bu saldırıda dünyada tepkiyle karşılanırken ünlü isimler de sessiz kalmadı.

        • 2

          Doğu Demirkol da sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla Filistin'de yaşanan dram karşısında sessiz kalmadı.

        • 3

          Doğu Demirkol, "Bu yaz oynanacak açıkhava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Habertürk Anasayfa