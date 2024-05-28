Doğu Demirkol: Yaz oyunlarımın hepsi Filistin'e gönderilecek

İsrail, küresel tepkilere rağmen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. Daha önceki saldırılar gibi bu saldırıda dünyada tepkiyle karşılanırken ünlü isimler de sessiz kalmadı.