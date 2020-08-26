Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, 24 yaşındaki Mauricio Lemos'u transfer ettiğini resmen açıkladı. Önceki gün İstanbul'a gelen Uruguaylı futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı duyuruldu. Sarı-lacivertliler uzun süredir beklediği stopere de böylece kavuşmuş oldu.

10. TRANSFER OLDU

Mauricio Lemos, Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna bağladığı 10. isim oldu. Sarı-lacivertliler Gölcükspor'dan İsmail Yüksek, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u renklerine bağladıktan sonra sezonun sona ermesiyle birlikte üst üste yıldız transferlerini duyurmuştu. Bonservisi elinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak ve Gökhan Gönül'ü transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra Genoa'dan Sinan Gümüş ve Kasımpaşa'dan Mame Thiam ve Trabzonspor'dan Jose Sosa'yı transfer etmişti.

BİR BAKIŞTA MAURICIO LEMOS

Tam adı: Paolo Mauricio Lemos Merladett

Doğum tarihi: 28 Aralık 1995

Yaş: 24

Uyruk: Uruguay

Mevkii: Stoper

Kullandığı ayak: Sağ

Boy: 1,87

Güncel piyasa değeri: 1,6 milyon Euro

Oynadığı kulüpler: Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo

Son sezon istatistikleri: 27 maç 1 gol