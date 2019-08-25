Başakşehir'i son dakikada gelen golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Fransız basınından La Provence'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo'nun transferi için Marsilya ile 5.5 milyon Euro karşılığında anlaştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.