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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltında | Son dakika haberleri

        Fenerbahçe tribün lideri gözaltına alındı!

        İstanbul Bağcılar'da, kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:21
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        Fenerbahçe tribün lideri gözaltına alındı!
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        Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti.

        ÖNCE DARP ETTİLER

        DHA'da yer alan habere göre burada B.İ.’yi darp eden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.’yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

        PERUK TAKTIRIP ÖZÜR DİLETTİ

        Şüpheliler B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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        RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

        ZORLA GÖTÜRDÜLER

        Öte yandan şüphelilerin B.İ.’ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.’yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.’nin peruk taktırılarak Gölbaşı’ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.

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        #Cem Gölbaşı
        #Son dakika haberler
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