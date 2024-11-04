Fenerbahçe tribün lideri gözaltına alındı!
İstanbul Bağcılar'da, kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 6 şüpheli gözaltına alındı
Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti.
ÖNCE DARP ETTİLER
DHA'da yer alan habere göre burada B.İ.’yi darp eden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.’yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.
PERUK TAKTIRIP ÖZÜR DİLETTİ
Şüpheliler B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.
ZORLA GÖTÜRDÜLER
Öte yandan şüphelilerin B.İ.’ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.’yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.’nin peruk taktırılarak Gölbaşı’ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.