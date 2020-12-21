Emre Belözoğlu açıkladı: Sosa, Mert Hakan...

"EROL HOCA BENİM AĞABEYİM"

Çelikler, Belözoğlu'nun sportif direktörlük süreci ve eleştirilerle ilgili "Ben bazı şeyleri yeni tecrübe ediyorum, 16 milyon Euro'ya bir takım kurduk. Bazı saldırıların bir kısmını tahmin ediyorum ama söylemiyorum. Ben buradayım. Allah ömür verdikçe futbol dünyasının içinde olmak istiyorum. Erol hoca benim ağabeyim. Öyle bir şeye kimse cüret edemez." dediğini ifade etti.