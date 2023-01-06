Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.

Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler şöyle:

5.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN HAKEMLERİ ŞÖYLE:

Yarın

16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz