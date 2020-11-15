Fenerbahçe'nin Karagümrük'le karşılaştığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz'ın kramponu yüzüne isabet eden Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. TRT Spor'un haberine göre hastaneye kaldırılan Harun Tekin, ameliyat edilecek.

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