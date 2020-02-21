Fenerbahçe, Fransız stoperi Adil Rami'yle yollarını ayırdı! Sarı-lacivertliler, tecrübeli savunmacının sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi!

Rusya ekiplerinden Sochi'den gelen teklif üzerine Adil Rami'nin forma şansı bulabilmek için bu bu teklifi kabul ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Fenerbahçe'ye bu yaz bonservissiz şekilde transfer olan Adil Rami, sarı-lacivertli formayı sadece 1 lig maçında terletebildi. 45 dakika süre alan tecrübeli savunmacı, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giydi.