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Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın milli futbolcusu Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro'ya transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını da açıkladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Transferi sonrası açıklamalar yapan Cengiz Ünder şunları söyledi:

"Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.