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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini açıkladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!

        Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, dört yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu için 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini dört sene içinde ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 20:49
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        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
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        Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın milli futbolcusu Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro'ya transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını da açıkladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

        "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

        Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

        FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

        Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

        Transferi sonrası açıklamalar yapan Cengiz Ünder şunları söyledi:

        "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

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