Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı. 24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau’da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan 'Leo Westermann kimdir?' bölümü:

"Leo Westermann, 24 Temmuz 1992’de Haguenau’da dünyaya geldi. Basketbol altyapısını Fransa’da alan ve ilk tecrübesini 2008-2010 yılları arasında ülkesinde CFBB (Centre Federal du Basket-Ball) ile yaşayan Westermann, ilk önemli transferini ise ASVEL ile 2010 yazından imzaladığı iki yıllık anlaşmayla yaptı. ASVEL formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte iki kez Eurocup tecrübesi yaşayan Westermann, özellikle ikinci sezonunda, Kim Tillie ve Edwin Jackson gibi ülkesinin önemli oyuncularıyla birlikte forma giyerek süre ve sorumluluklarını arttırdı. Leo, aynı yaz ülkesinin U20 Milli Takımı ile harika bir sezon geçirerek Avrupa Şampiyonası’nda final oynadı. Westermann, bu turnuvada 12.6 sayı, 4.3 asist, 2.2 ribaund ortalamaları yakalayarak MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi.

ASVEL ile yaşadığı iki yıllık tecrübe ve başarılı U20 Milli Takım performansı, Westermann’a EuroLeague yolunu açtı. 2012 yılının Temmuz ayında Partizan ile sözleşme imzalayan ve henüz 20 yaşında EuroLeague sahnesine çıkan Westermann, bu takımda Bogdan Bogdanovic, Vladimir Lucic, Nikola Milutinov, Davis Bertans ve Dragan Milosavljevic gibi önemli yeteneklerle forma giydi. İlk sezonunda EuroLeague’de 9 maça çıkan Leo, maç başına 9.6 sayı, 4.1 asist, 2.6 ribaund istatistikleri yakaladı. Westermann’ın Partizan’daki ikinci sezonunun onun için daha iyi geçmesi bekleniyordu. Joffrey Lauvergne’nin de EuroLeague kadrosuna dahil olmasıyla oldukça yetenekli bir genç oyuncu havuzuna sahip olan Partizan’a kötü haber, Westermann’ın 2013 yılı Kasım ayında oynanan CSKA Moskova maçında geliyor ve Fransız oyun kurucu Leo Westermann, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemiyordu. Westermann, Partizan forması giydiği süreçte iki Sırbistan Ligi, bir de Adriyatik Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Leo Westermann, talihsiz bir sakatlık yaşadığı sezonun ardından ülkesine bu kez Limoges formasıyla döndü. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını Limoges forması altında geçiren Westermann, ilk sezonunda Limoges ile Fransa şampiyonluğu yaşadı. Limoges’da oynadığı dönemde takımıyla iki kez EuroLeague’de forma giyen Westermann, format gereği takımıyla iki sezonda da yoluna, EuroLeague’den elenmelerinin ardından Eurocup’ta devam etti. Westermann, özellikle 2015-2016 sezonunu çok iyi geçirerek, EuroLeague’de 10.1 sayı, 4.3 asist, 2.8 ribaund ortalamalarına ulaştı. Westermann, 2015 yazında da Fransa Milli Takımı ile 2015 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmıştı.

Ülkesinde gösterdiği başarılı performans, Westermann’a bir kez daha yurt dışı deneyiminin kapısını araladı. 2016-2017’de Sarunas Jasikevicius yönetiminde yükselişe geçen Zalgiris Kaunas’a imza atan Westermann, takımıyla 30 EuroLeague maçında boy göstererek 8.2 sayı, 5.5 asist, 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Bu sezonda Zalgiris, Play-off’u iki galibiyetle kaçırsa da Westermann, Kevin Pangos ile guard pozisyonunda takımına liderlik etmiş ve kendisine en üst seviyenin kapısını açacak performansa imza atmıştı. Westermann, Zalgiris ile 2016-2017 tecrübesinde Litvanya Ligi ve Litvanya Kupası’nı da kazandı. Başarılı oyuncu, aynı zamanda 2017 Avrupa Şampiyonası’nda da Fransa Milli Takımı’nın formasını giydi.

Leo Westermann, 2017 yılının Temmuz ayında CSKA Moskova kadrosuna katıldı. Sezon içerisinde talihsiz sakatlıklar yaşasa da CSKA ile 17 EuroLeague maçında forma giyen Westermann, 4.6 sayı, 1.9 asist ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı. Westermann, CSKA’nın şampiyonlukla noktaladığı VTB Ligi’nde ise 13 mücadeleye çıkarak 6.1 sayı, 2.8 asist, 1.4 ribaund ortalamaları tutturdu. Westermann, bu süreçte Nando De Colo’nun da takım arkadaşlığını yaptı.

2018-2019 sezonu için hangi takıma imza atacağı merakla beklenen Westermann, kararını eski takımı Zalgiris Kaunas’tan yana kullandı. 2018’in Eylül ayında tekrar Sarunas Jasikevicius’un ekibine dahil olan Westermann, EuroLeague’de 27 maçta forma giyerek 6.4 sayı, 2.8 asist, 2.0 ribaund ortalamaları yakaladı. Başarılı oyun kurucu, Litvanya Ligi’nde ise 37 maçta süre alarak 7.2 sayı, 3.3 asist, 2.2 ribaund istatistikleri tutturdu. Westermann, Zalgiris formasıyla EuroLeague Play-off turunda Fenerbahçe Beko’ya rakip olurken, Litvanya Ligi’nde şampiyonluğa uzandı.

1.98’lik boyu ve güçlü fiziği, Leo Westermann’ı kısa oyuncu pozisyonu için son derece değerli bir hale getiriyor. Kariyeri boyunca oyun zekası ve savunmaları okuyabilme özelliğiyle parkede sivrilen Westermann, Fransa’da aldığı basketbol eğitiminin yanı sıra Partizan gibi önemli bir basketbol okulunda da tecrübe kazandı ve devamında düzenli olarak EuroLeague’de mücadele etti. Son altı sezonunun tamamında EuroLeague’de mücadele eden takımlarda yer alan Westermann, özellikle Zalgiris ve CSKA formalarıyla en üst seviyede rekabet etti. Takımımızda bu sezon forma giyecek Nando De Colo ve Joffrey Lauvergne ikilisiyle hem geçmişte beraber oynadıkları takımlardan hem de Fransa Milli Takımı’ndan yakın dostlukları bulunan Westermann, bu sezon oyun kurucu rotasyonumuzun en önemli parçalarından biri olacak."