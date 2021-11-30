Felakette 2'nci gün! Kum fırtınası trafiği vurdu

DHA

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre, Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu. Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

ETKİSİNİ ARTIRDI

Kentte oluşan kum fırtınası öğle saatlerinde etkisini de artırdı. Konya´yı Ankara, Adana ve Aksaray´a bağlayan karayollarının bazı noktalarında kum fırtınası nedeniyle polis, trafiği kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Kum fırtınasının görüldüğü bölgelerde zincirleme kazaların meydana geldiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Bu arada, fırtına nedeniyle Alakova Mahallesi'nde bir inşaatın duvarının yıkılması sonucu yaralanan işçi Hamza K. (34), ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza K.'nin sol bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.