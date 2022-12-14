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ABD merkez Bankası (Fed) yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Böylece politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Önceki 4 toplantıda da 75'er baz puanlık artırımlara giden FOMC böylece piyasa beklentisine paralel bir şekilde faiz artırımlarında kısmen frene basmış oldu. Son 7 toplantıda ise toplamda 425 baz puanlık faiz artırım kararı alındı.

'DEVAM EDEN ARTIŞLAR UYGUN'

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde Komitenin yüzde 2'lik enflasyona dönmek için devam eden faiz artışlarını uygun gördüğü belirtildi.

Açıklamada "Komite bundan sonraki artışların hızını belirlerken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmayı, para politikasının ekonomik faaliyete ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Karar metninde kasım ayındaki metne göre önemli bir değişiklik yapılmadığı görüldü. ABD'de kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 7.1 olarak açıklandı. Bu oran yüzde 7.5'lik beklentinin altında kaldı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ REVİZE EDİLDİ

Fed bunun yanında ABD ekonomisi için büyüme tahminini 2022 için yüzde 0.2'den yüzde 0.5'e yükseltti. Buna karşılık 2023 büyüme tahminini ise yüzde 1.2'den yüzde 0.5'e çekti. 2024 büyüme beklentisi yüzde 2.3'ten yüzde 2.5'e, 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 2.1'e revize edildi.

GELECEK YIL YÜKSELMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Fed yetkililerinin para politikasının yönüne ilişkin beklentilerini ortaya koyan noktasal grafik de yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri 2023 sonunda politika faizinin yüzde 5.1 seviyesine çıkacağını öngördü. 2024 için ortalama beklenti ise yüzde 4.1 oldu.

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