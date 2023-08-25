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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşuyor.

İşte Powell'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Fed'in görevi enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmektir ve bunu yapacağız.

-Önemli seviyede bir sıkılaştırmaya gittik. Enflasyon, zirvesinden düşmüş olsa bile çok yüksek seyretmektedir.

-Gerekirse faizleri daha da yükseltmeye hazırız ve enflasyonun istikrarlı bir şekilde hedefimize doğru indiğinden emin olana kadar sıkı para politikasına devam etme niyetindeyiz.

Devamı geliyor...