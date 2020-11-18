Filyasyon ekibine dehşete düşüren pusu!

Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Volkan Bahadır ve beraberindeki Dr. İhsan Yüce ve tekniker İbrahim Halil Güleli ile birlikte köyde filyasyon çalışması gerçekleştirdi.
İHA'nın haberine göre, koronavirüs vakasının bulunduğu evin hemen ilerisinde kalabalık bir grupla taziye yapıldığını gören Uz. Dr. Bahadır, yasak olması nedeni ile bölgenin fotoğrafını çekip jandarma ve kaymakamlığa iletti.
Daha sonra başka bir koronavirüs vakasına geçen ekibin yolu, taziye sahipleri tarafından dönüşte kesildi. Burada kapıları açılan ekip şikayet edildikleri gerekçesiyle taziye sahipleri tarafından darp edildi.
Saldırıya uğrayan Uz. Dr. Volkan Bahadır, Dr. İhsan Yüce ve tekniker İbrahim Halil Güleli
Uz. Dr. Bahadır ve beraberindekiler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık görevlileri olayın ardından darp raporu alarak şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Bahadır, koronavirüs vakası olduğunu öğrendikleri mahalleye ekiple birlikte gittiklerini söyledi.
Uz. Dr. Bahadır, “Dün saat 12.00 sularında. Vakanın filyasyonunu yaparken, genişçe bir arazinin ortasında bir evde taziye düzenlendiği bilgisini aldık. Bölge çok kalabalıktı. 40-50 araçlık konvoy vardı. Kalabalıktı, pandemi döneminde kamu sağlığı tedbirleri açısından bu kalabalığın olması normal değil, yasak hatta. Bu durumun olmaması için ilgili mercilere olayı uzaktan fotoğraflayıp bildirdim. Niyetimiz orada bulunanların uyarılmasıydı. İlçe jandarma ve kaymakamlıkla fotoyu paylaştık” dedi.
DÖNÜŞ YOLUNDA DARP ETTİLER
Daha sonra köye yakın bir mesafede olan başka bir köye geçtiklerini aktaran Uz. Dr. Bahadır, “Yaklaşık yarım saat sonra aynı güzergahtan dönüş sağlarken 12.15 sularında önümüz kesildi bir grup tarafından. Neden fotoğraflarını çektiğimizi, şikayet edildiklerini sordular. Daha sonra küfür edip tehdit ettiler bizi.
Biz kendilerine baş sağlığı diledik ve yolumuza devam etmek istedik. Yaklaşık 50 metre sonra aracımızı durdurduk o bölgede jandarma ekiplerinin uyarı amaçlı geldiğini gördük. El işareti yaparak konuşmak istediğimi söyledim. Tam olayı anlamadan aracımızın arkası sarıldı. Kapılarımız zorlandı. Kapım açıldı, isimlerini bilmediğim şahıslar tarafından darp edildik. Daha sonra ben hızlıca aracı sürerek oradan uzaklaştım ve en yakın karakola başvurdum şahıslar hakkında şikayetçi oldum. İlgili mercilere suç duyurusunda bulunduk, darp raporu aldık. Bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Çok şükür sağlık durumumuz iyi ama yaşanan bu hadise motivasyonumuzu bozmadı, vatandaşımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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