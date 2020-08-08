İHA

Sivas'ta, edinilen bilgiye göre kaza günün ilk saatlerinde Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde Sivas İl sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen Fırat Taşkın yönetimindeki otomobil Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE CAN VERDİLER

İHA'da yer alan habere göre kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araç da hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde hayatlarını kaybetti. Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi.

BİR KİŞİ DE AĞIR YARALI

Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ölen Yetkin Çimenli’nin kendi düğünü için Muş’a gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.