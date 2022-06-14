Fatih'te yabancı tabela denetimi

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Fatih Kaymakamlığı tarafından ilçede faaliyet gösteren yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerinde tabela ve ruhsat denetimi gerçekleştirildi.

Buna göre denetim için 6 komisyon oluşturuldu. İş yeri sahiplerine de tabelalarının yüzde 75'inin Türkçe, yüzde 25'inin ise yabancı dilde olması gerektiği yönünde ikazda bulunuldu.

Kuralara uymayan tabelalar ise indirildi.