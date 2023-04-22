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Fatih'te Endonezyalı turist 4 katlı binadan düştü! O anlar kamerada

İstanbul, Fatih'te 85 yaşındaki Alzheimer hastası olan turist otelin 4'üncü katından, yolda yürüyen bir kadının önüne düşerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Giriş: 22.04.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Fatih'te Endonezyalı turist 4 katlı binadan düştü! O anlar kamerada
Korkutucu olay! 4'üncü kattan önüne düştü!
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DHA

Fatih'te kaldığı otelin 4. katından düşerek hayatını kaybeden görme engelli ve Alzheimer hastası 85 yaşındaki turistin yere düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih'te dün meydana gelen olayda, görme engelli ve Alzheimer hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turist kaldığı otelin 4. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetmişti. Görme engelli turisttin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşlı adam, bir kadının yürüdüğü sırada tam önüne düştü. Paniğe kapılan kadın, kendini dükkana atarken, vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlarda kameraya yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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