Korkutucu olay! 4'üncü kattan önüne düştü!

DHA

Fatih'te kaldığı otelin 4. katından düşerek hayatını kaybeden görme engelli ve Alzheimer hastası 85 yaşındaki turistin yere düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih'te dün meydana gelen olayda, görme engelli ve Alzheimer hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turist kaldığı otelin 4. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetmişti. Görme engelli turisttin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşlı adam, bir kadının yürüdüğü sırada tam önüne düştü. Paniğe kapılan kadın, kendini dükkana atarken, vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlarda kameraya yansıdı.