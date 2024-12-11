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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Fatih'te 4 katlı binada yangın! 3 saatte söndürüldü | Son dakika haberleri

        Fatih'te 4 katlı binada yangın! 3 saatte söndürüldü

        İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 08:55 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:22
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        Fatih'te 4 katlı binada yangın!
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        Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

        Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki binada terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binanın 3, 4 ve çatı katına da yayılan yangın nedeniyle çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

        İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

        Yangın mahallinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül de son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Öte yandan, yangın nedeniyle aksama yaşanan Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri çalışmaların ardından normale döndü.

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