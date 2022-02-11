Falyalı cinayetinde yeni gelişme!

İHA

KKTC’de ‘bahis ve kumarhane patronu’ olarak bilinen Falyalı, 8 Şubat’ta Girne Çatalköy'de aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte hayatını kaybetmişti.

İHA'da yer alan habere göre, cinayetle ilgili İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Söylemezler Çetesi’nin önemli ismi Mustafa Söylemez ve beraberindeki 2 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki gözaltı işlemi sürüyor.

SORGULARINA HENÜZ BAŞLANMADI

KKTC ve Türk güvenlik birimleri arasındaki yazışmaların devam ettiği ve şüphelilerin sorgusuna henüz başlanamadığı öğrenilirken, olayın meydana geldiği Girne’den bir ekibin Ankara’ya geleceği, soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı kaydedildi.

SORUŞTURMA EKİBİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, saldırıya ışık tutacak soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye’ye getireceği öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Mustafa Söylemez'in yeğeni ve ailenin avukatı Fırat Söylemez iddialara yanıt verdi.

DHA'nın haberine göre Avukat Fırat Söylemez, "Söylemez ailesinin bu kişiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz. Müvekkilim Mustafa Söylemez'in de kendisiyle ilgili hiçbir şekilde bir dahili bu cinayetle alakalı olamaz. Bu tamamen bir kumpas ve iftiradır. Bu müfterilerin şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece bu ailenin üzerine bırakılmaya çalışılan bir durum onu biliyoruz" diye konuştu.

Bir kişinin beyanı ile Mustafa Söylemez'in gözaltında olduğunu öne süren Fırat Söylemez, "Şu anda sadece gözaltı var. Bunu sebebi de bir kişinin verdiği beyan. Onun dışında hiçbir somut, kamera görüntüsü, kesin bir delil, yazılı belge, MOBESE kaydı hiçbir şey yok. Tam aksi bizim iddialarımızı ve bu eylemin Mustafa Söylemez tarafından yapılmadığını gösteren çok fazla emare, delil var" dedi.

"TELEFON TRAFİĞİ DE BİR İDDİA SADECE"

Halil Falyalı ile Mustafa Söylemez arasında telefon kayıtlarının olduğunun sorulması üzerine Fırat Söylemez, "Söylemez'le Falyalı'nın tanıştığına bir arada olduklarına dair bir bilgi almadık. Telefon trafiği de bir iddia sadece. Çıkacaktır ortaya. Bizim aldığımız bilgilere göre böyle bir iletişim, aralarında bir diyalog ya da tanışma hiçbir zaman olmadı" cevabını verdi.

Falyalı cinayetinin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı ifade eden Fırat Söylemez, "Biri Yeşilköy'de öldürülen bir meslektaşım, bir tanesi Kıbrıs'ta yaşanan bir olay. Hepsinin tamamını Söylemez ailesi olarak lanse edilmesinin mutlaka bir sebep var. Faili meçhulse bir cinayet bir grubun üzerine bırakalım dosya kapansın mantığı. Bu geçmişte de böyle oldu. Ömer Lütfü Topal'da da bu oldu. Biz hukuk devletiyiz. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesi lazım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde bahis ve kumarhane işletmecisinin içinde bulunduğu otomobil, Girne Çatalköy'de uzun namlulu otomatik silahlarla taranmış, kanlı pusuda vücuduna isabet eden 16 kurşunla ağır yaralanan Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.