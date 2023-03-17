Selin otoparkta büyük maddi hasara neden olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Asrın felaketi bir deprem yaşadık, ikinci bir felaket daha geldi. Bir anda, 8 dakikada bu tesis suyla doldu. Otoparkçılar canını zor kurtardı. Yapacak bir şey yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valimiz, Belediye Başkanımız incelemelerde bulundu, gerekli desteğin verileceğini, mağduriyetlerin giderileceğini söylediler. Allah hepsinden razı olsun. Belediyesiyle AFAD'ıyla, komşu illerden gelen ekiplerle çalışıyorlar. Sonuç bu, yapacak bir şey yok, sel hiçbir şey dinlemiyor."