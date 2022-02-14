Eyüpsultan'da kuaför salonuna silahlı saldırı!

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve o esnada içeride çalışanlar ve müşterilerin olduğu kadın kuaförüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İHA'nın haberine göre, silahlı saldırı esnasında 18 kişinin içeride bulunduğu öğrenilirken, saldırganın yanında bulunan 2 kişinin de gözcülük yaptığı kaydedildi.
KORKU İÇERİSİNDE KAÇIŞTILAR
Silah seslerinin gelmesiyle birlikte kuaför içerisinde bulunanlar korku içerisinde sağa sola kaçışırken, açılan ateş sonucu yaralanma ve can kaybı olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Kadın kuaföründe yaşanan o dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi keşif için kuaförün karşısında bekliyor. Bir süre sonra diğer şahıs elinde silahla birlikte aracın arkasına gelerek kuaföre rastgele ateş açıyor.
DEHŞETİ ANLATTI
İş yeri sahibi Rabia Ece ise yaşadığı dehşeti anlatarak, "Burası bir bayan kuaförü. Çalışanlarla birlikte 18 kadının, 18 canın olduğu bir iş yeri ekmek teknesi. Ben zoru başardım eşimden ayrıldım. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalışırken ekmek teknem şuanda gördüğünüz gibi tarandı, kurşunlandı. Silah seslerini duyduk, can havliyle kendimizi yere attık. Aşağı doğru kaçarak canımızı kurtardık" dedi.
"ÇOK BÜYÜK BİR TRAMVAYDI"
Saldırı anında müşteri olarak kuaförde olduğunu kaydeden Özge Zeybek, "Can havliyle yerlere yattık. Sonrasında kaçıştık. 15-20 dakika önce kızımda buradaydı. Çok büyük bir tramvaydı Allah korudu gerçekten. 3-4 bayan o esnada işlem sırasındaydı. Onun haricinde 10 kişi bekleyen vardı. Çalışanlar vardı. 18 kişi falan o esnada vardı" şeklinde konuştu.
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