Tartıştığı annesini katletti!

AA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Ö, annesini bıçaklayarak kendini polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Ö'yü gözaltına alırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne Yurdagül Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.