İHA

Olay, iki katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan bir şahıs kaldığı evi ateşe verdi. Yangın kısa sürede daireyi sardı.

İHA'nın haberine göre şahsın, yangından sonra dışarı çıkıp, bağırmaya başladığı ileri sürüldü. Panik içinde kalan çevredeki iş yeri sahipleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

Gelen polis ekipleri ise evi yaktığı ileri sürülen şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs ise, evini neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi. Yangın nedeniyle kimse yaralanmazken, evde büyük hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.