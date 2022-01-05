Evdeki sandıktan vahşet çıktı!

Malatya'da emniyete giden V.E. isimli kişi Antalya'da, 17 Aralık'ta Saadet Tutkanç'ı (57) çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, kadının cansız bedenini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

AA'da yer alan son dakika haberine göre bunun üzerine Tutkanç'ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cesedini sandıkta buldu.

Saadet Tutkanç'ın cansız bedeni yakınlarına teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli V.E.'nin Antalya'ya getirileceği öğrenildi.