Euroleague'de 6. hafta tamamlandı

Euroleague'de 6. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta ligde Türk derbisi heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe deplasmanda mücadele ettiği A. Efes'i 79-69'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 3. galibiyetini elde ederken, lacivert-beyazlılar ise 4. kez yenildi. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalya'da Virtus Bologna'ya 92-75'lik skorla kaybetti.

Ligin ilk üç sırasında Hapoel Tel Aviv, Olympiakos ve Paris Basketball yer alırken, Fenerbahçe 9, Efes de 18. olarak haftayı tamamladı. Panathinaikos, bu hafta 7. sırada yer alırken, ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Baskonia bulunuyor.

Euroleague'de 6. haftanın sonuçları şöyle:

Maccabi Tel Aviv: 92 - Real Madrid: 91

ASVEL: 85 - Dubai Basketball: 79

Hapoel Tel Aviv: 85 - Monaco: 77

Barcelona: 73 - Zalgiris Kaunas: 88

Olimpia Milano: 100 - Valencia Basket: 103

Kızılyıldız: 90 - Baskonia: 72

A. Efes: 69 - Fenerbahçe Beko: 79

Virtus Bologna: 92 - Panathinaikos: 75

Partizan: 83 - Paris Basketball: 101

Bayern Münih: 71 - Olympiakos: 96